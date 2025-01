TFF est prudent sur ses objectifs de l'exercice 2024/2025

(AOF) - Au cours du premier semestre 2024/2025, l’activité de TFF s’inscrit en recul sur l’ensemble des marchés du groupe, avec des volumes orientés en baisse dans un contexte économique incertain accompagné de conditions météorologiques défavorables. Sur cette période, l'Ebitda a reculé de 18,8% à 50,17 millions d'euros. Le résultat opérationnel a diminué de 23,4% à 40,55 millions d'euros. Le résultat net se replie de 41,6% à 23,82 millions d'euros. Le chiffre d'affaires fléchit de 9,1% à 240,21 millions d'euros.

Au cours de ce semestre, les capex ont été limités à moins de 17 millions d'euros dont 10,7 millions d'euros pour le pôle Bourbon.

"Le second semestre s'annonce encore contrarié par notre environnement géopolitique et climatique. Le scenario d'une baisse d'activité supérieure à 10% et d'une rentabilité opérationnelle inférieure à celle du semestre écoulé semble se préciser", a indiqué le leader mondial des produits d'élevage pour vin et alcools.

