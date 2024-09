Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1: succès pour le remake américain de HPI information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 15:59









(CercleFinance.com) - TF1 a annoncé mercredi que le remake américain de sa série HPI avait été suivi par plus de 11,5 millions d'Américains, d'abord sur la chaîne hertzienne ABC puis sur les plateformes digitales Hulu et Disney+.



Après avoir rassemblé plus de 3,6 millions pour son lancement sur ABC le 17 septembre, la série - rebaptisée 'High Potential' aux Etats-Unis - a vu ses audiences progresser à 11,5 millions suite à ses différents lancements sur les plateformes Hulu et Disney+, indique le groupe français.



Preuve de son succès sur le format numérique, la série s'est immédiatement positionnée dans le 'Top 15' des contenus les plus visionnés sur la plateforme Hulu et se classe même numéro un depuis le 22 septembre, ajoute TF1.



La version américaine de la fiction suit une mère célibataire américaine incarnée par Kaitlin Olson, dotée de capacités exceptionnelles et d'un talent non conventionnel pour résoudre les crimes, qui l'amènent à former un partenariat inhabituel avec un détective chevronné (Daniel Sunjata).



HPI, distribuée par Newen Connect à travers le monde, avait déjà signé en France des records historiques pour une fiction hexagonale depuis la création de Médiamétrie en 1989.





