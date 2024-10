TF1 renforce ses engagements en faveur du cinéma

(AOF) - Le groupe TF1 et les organisations cinéma du Blic (Bureau de Liaison des Industries Cinématographiques), du Bloc (Bureau de Liaison des Organisations du Cinéma) et de l’ARP (Société civile des Auteurs Réalisateurs Producteurs) annoncent la signature d’un nouvel accord. Portant sur les trois prochaines années, il prévoit un accompagnement renforcé du secteur par le groupe de médias, "afin de soutenir la création cinématographique française et européenne, dans toute sa diversité".

L'accord prévoit notamment une augmentation des investissements en préachats et en achats du groupe TF1 en faveur de la création cinématographique française et européenne, la part consacrée aux obligations étant portée de 3,5% à 3,65% du chiffre d'affaires global net éditeur. Les achats de droits de diffusion de films français et européens continueront à pouvoir représenter jusqu'à 20% de l'obligation.

L'accord prévoit également un engagement renforcé en faveur de la production: TF1 préfinancera en moyenne 19 films européens ou d'expression originale française minimum par an, et une exploitation en replay des œuvres cinématographiques préfinancées pendant 30 jours (contre 7 jours auparavant).

TF1 réaffirme indépendamment de son obligation réglementaire d'investissement, son soutien en matière d'acquisition de droits à hauteur de 19,2 millions d'euros minimum d'achats d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française par an.

