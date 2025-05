TF1 : rechute sur 8,12E, surveiller 8,05E information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 11:27









(CercleFinance.com) - TF1 rechute sur 8,12E et se rapproche du support majeur des 8,05E du 7 avril ou des 7,95E du 4 mars.

En cas d'enfoncement, TF1 pourrait s'en retourner tester l'ex-résistance des 7,40E du 9 et 10/12/2024.





Valeurs associées TF1 8,0600 EUR Euronext Paris -4,05%