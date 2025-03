TF1: parts d'audience en baisse au mois de février information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 13:47









(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 a vu ses audiences fléchir au mois de février, à en croire des chiffres publiés lundi par le géant français de l'audiovisuel.



Sa part de marché chez les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, une cible stratégique, s'est ainsi tassée à 32,1% le mois dernier, contre 33,6% en février 2024, ce qui constituait un record depuis 14 ans.



Chez les 25-49 ans, une autre catégorie-clé, sa part d'audience a reculé à 29,1%, à comparer avec 30,7% un an plus tôt.



A 13h40, l'action TF1 progressait malgré tout de 1,7% alors que le SBF 120 avançait de 1,4% au même moment.





Valeurs associées TF1 8,12 EUR Euronext Paris +1,18%