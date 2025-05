TF1 mise sur le basket

(AOF) - Le groupe TF1 a fait part ce mardi de l'acquisition des droits exclusifs de diffusion en clair des matchs des équipes de France de basket jusqu'en 2029. "Cet accord qui débutera dès le 18 juin prochain avec le match Turquie-France dans le cadre de l'EuroBasket féminin 2025, concernera également l'EuroBasket masculin 2025, la Coupe du monde féminine FIBA 2026, l'EuroBasket féminin 2027, la Coupe du monde FIBA 2027 et les EuroBasket féminin et masculin 2029", a détaillé la filiale de Bouygues dans un communiqué.

Les détails financiers de cet accord entériné entre TF1 et la fédération internationale de basket-ball (FIBA) n'ont pas été dévoilés.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Premier groupe télévisuel français avec 22,6 % de part d’audience chez les moins de 50 ans et 20,4 % chez les 25-49 ans ;

- Cinq chaînes en clair -TF1, TMC, LCI, TFX, TF SERIES FILMS, 3 chaînes thématiques payantes -TV Breizh, Histoire et Ushuaïa- et une plateforme de streaming, TF1 +;

- Chiffre d’affaires de 2 Mds€, réalisé à 82 % dans la publicité dont 1 % dans le streaming, et 18 % dans les activités studios et divertissements avec les producteurs Blue Spirit, Anagram, de Mensen, IZEN, Reel One, Real Lava… puis 17 % avec Newen Studios ;

- Ambition d’être la destination gratuite de référence sur l’écran de télévision pour le divertissement familial et l’information sur les marchés francophones, avec 3 axes stratégiques :

- linéaire : maintenir le leadership sur le marché publicitaire,

- digital : devenir la première plateforme de streaming gratuite en France

- production : faire de Newen Studios le studio européen de référence à racine française ;

- Capital verrouillé par Bouygues (45,2 %) et par les salariés (1O,7 %) et par l’impossibilité législative d’OPA, Rodolphe Belmer étant président-directeur général du conseil de 11 administrateurs ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- monétisation des données, de l’offre publicitaire et du service de streaming gratuit et élargissement des compétences Tech & Média,

- plateforme de streaming TF1+ : agrégation de grandes marques -Le Figaro, l’Equipe ou Deezer, la stratégie data maximisant la valeur des inventaires digitaux,

- renforcement de Studio TF1, ex-Newen , disponible dans les pays francophones (Belgique, Luxembourg et Suisse) et partenaire des diffuseurs ou plateformes, en France et à l’international (avec acquisitions ciblées type l’américain JPG),

- production de films et, à partir de 2026, distribution en salles,

- diversifications : valorisation du portefeuille via les licences, de l’expertise média via l’offre de programmes pour marques, coproduction de concerts et de musique…,

- innovation déclinée en amont avec la production de contenus, en aval avec le digital en s’appuyant sur le FabLab TF1 : convergence dans la commercialisation des inventaires vidéo, unification des possiblités de ciblage des consommateurs, expansion de la Tech Media dans l’OTT, l’AdTech, l’open innovation ≤ cloud et soutien aux start-ups (+ de 50), via le fonds One Inno, le Media Lab et 3 hubs d’innovation ;

- Stratégie environnementale 2030: recul de 42 %, vs 2021, des émissions directes de CO2 via l’coproduction, la sobriété numérique, la mobilité douce et la décarbonation des achats et de 25 % celle des fournisseurs ;

- Bilan non endetté avec des capitaux propres de 1,9 Md€ et un excédent net de 506 M€.