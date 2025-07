L'Oréal: le titre recule, Barclays juge la valorisation élevée information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 15:53









(Zonebourse.com) - L'Oréal accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40 mardi à la Bourse de Paris suite à l'abaissement de la recommandation de Barclays, qui juge le titre du groupe de cosmétiques français richement valorisé.



L'action L'Oréal abandonne actuellement 1,1% alors que le CAC cède près de 0,3%. Au même moment, l'indice paneuropéen du secteur de la grande consommation, le STOXX Europe 600 Consumer Products, abandonne plus de 0,8%.



Dans une étude sectorielle diffusée dans la matinée, Barclays indique avoir dégradé sa recommandation sur le titre de 'surpondérer' à 'sous-pondérer' avec un objectif de cours abaissé de 384 à 325 euros.



S'il dit rester convaincu par les promesses que recèle le dossier, le broker juge que leur matérialisation semble aujourd'hui plus incertaine, tout particulièrement au vu de la valorisation élevée de l'action qui affiche un PER 2025 de 27,8x.



Il fait par ailleurs remarquer que la surperformance du titre par rapport au reste du marché s'est tassée à 1,1x en 2024, un niveau inférieur à sa moyenne historique de 20 ans (1,2x) et à celle sur 30 ans (1,4x).



Le courtier indique également se montrer moins enthousiaste sur le titre en raison (1) des pressions s'exerçant aux Etats-Unis et en Chine, (2) du poids grandissant du commerce électronique qui met les ventes en magasins physiques sous pression, (3) de l'arrivée de nouveaux acteurs dans la beauté, (4) de nouvelles tendances disruptives dans les soins de beauté et (5) de la disponibilité de produits moins coûteux.





