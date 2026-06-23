TF1 maintient son intérêt pour M6

Le groupe TF1 n'a pas renoncé à l'idée d'un rapprochement avec M6. Interrogé ce mardi sur les ondes de France Inter, son PDG Rodolphe Belmer a confirmé que le groupe restait intéressé par une éventuelle acquisition de son concurrent, tout en soulignant qu'aucune opération ne pouvait intervenir avant 2028.

"La réponse est oui", a déclaré le dirigeant lorsqu'il a été interrogé sur un possible rachat de M6. Il a toutefois rappelé que la réglementation actuelle interdit toute cession du groupe avant mai 2028, soit cinq ans après le renouvellement de sa fréquence TNT obtenu en 2023.

"La consolidation des acteurs français autour d'un grand groupe privé est indispensable dans le contexte de concurrence et de transformation qu'on est en train de vivre", a ajouté l'ancien dirigeant de Canal .

A la Bourse de Paris, l'action de la filiale du groupe Bouygues cède 0,30% vers 16h30 ce mardi tandis que celle du groupe M6 fléchit de 0,98%.