TF1: les audiences fléchissent au mois de janvier

(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 a accusé un nouveau fléchissement de ses audiences au cours du mois de janvier en dépit du succès de la 'Star Ac', des bons scores affichées par ses fictions et d'un mois record pour 'Bonjour' et 'Quotidien'.



S'il se dit toujours 'leader' parmi les groupes audiovisuels sur ses cibles, sa part de marché chez les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, une population stratégique, s'est tassée à 32,6% le mois dernier, contre 35,5% en janvier 2024.



Chez les 25-49 ans, une autre catégorie-clé, sa part d'audience a reculé pour passer sous la barre de 30%, à 29,9% à comparer avec 32,2% un an plus tôt.



Son programme-phare du samedi soir, l'émission musicale 'Star Academy', a perdu des parts de marché, à 34% pour ce qui concerne les femmes responsables des achats, contre 35% en janvier 2024.



Le Journal de 20h00 n'affiche plus qu'une part d'audience de 26,9% contre 28% un an auparavant.



Au rang des satisfactions, 'Bonjour!', la matinale de TF1 présentée par Bruce Toussaint a signé un mois historique avec une part d'audience de 10,4% tandis que 'Quotidien' a réalisé la meilleure audience de la TNT le mois dernier, tous programmes confondus, avec un pic à 2,6 millions de téléspectateurs.



Le groupe évoque aussi les excellentes performances de ses fictions françaises, telles que 'Tout le bleu du ciel', 'Erica' ou 'Panda'.



A 13h50, l'action de TF1 cédait 1,2%, alors que le SBF 120 perdait 1,9% au même moment.





