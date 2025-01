TF1: l'ARCOM attribue la canal 15 de la TNT à LCI information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 16:30









(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 annonce se réjouir de la décision de l'ARCOM, officialisée ce jour, de constituer un bloc regroupant toutes les chaînes d'information en continu.



Ainsi, à compter du 6 juin, LCI occupera le canal 15 de la TNT.



'Cette décision permet notamment la constitution d'un bloc

regroupant les 4 chaînes d'information du pays, au bénéfice de nos concitoyens et du pluralisme de l'information', a souligné Rodolphe Belmer, PDG du groupe TF1.





Valeurs associées TF1 7,33 EUR Euronext Paris +0,62%