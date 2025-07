TF1: hommage rendu à Thierry Ardisson information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 11:52









(CercleFinance.com) - TF1 a rendu hommage lundi à l'animateur de télévision Thierry Ardisson, qui est décédé aujourd'hui et qui avait commencé sa carrière sur son antenne dans le courant des années 80.



Le groupe audiovisuel dit avoir appris avec une 'immense tristesse' la disparition de 'l'homme en noir', qu'il qualifie de 'figure

incontournable' du petit écran, rappelant que son audace, son intelligence et son style unique ont profondément marqué le PAF.



Celui-ci avait démarré sa carrière en présentant deux émissions devenues cultes, 'Descente de police' et 'Scoop à la Une' avant de rejoindre le service public où il avait lancé d'autres programmes emblématiques comme 'Bains de minuit', 'Lunettes noires pour nuits blanches', 'Double jeu' et 'Tout le monde en parle'.



L'animateur-producteur laisse, selon la chaîne, une oeuvre, un ton et une empreinte, celle d'un homme libre, amoureux des mots et du débat, qui a su conjuguer provocation et profondeur avec une rare élégance.



'Je tiens à saluer la mémoire d'un homme de médias visionnaire, passionné et exigeant, dont l'influence sur la société restera majeure', a réagi Rodolphe Belmer, le PDG du groupe TF1.



Thierry Ardisson était aussi l'époux d'Audrey Crespo-Mara, l'une des présentatrices-vedettes des journaux télévisés de la chaîne.







Valeurs associées TF1 8,7400 EUR Euronext Paris +0,29%