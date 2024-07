TF1 finit le semestre confiant, son bénéfice un peu lesté par l'Euro de foot et sa plateforme de streaming

Le bénéfice net de TF1 a reculé de 5,2% au premier semestre, à 96 millions d'euros, du fait des coûts de diffusion de l'Euro de football et du lancement de sa plateforme de streaming, a annoncé le groupe jeudi dans un communiqué.

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Ces coûts sont "purement calendaires" et "non réplicables", a souligné le président directeur général de TF1, Rodolphe Belmer, en conférence de presse, promettant un deuxième semestre "mieux orienté".

Avec 801,5 millions d'euros de chiffre d'affaires semestriel publicitaire (+7,4%), dont 65 millions pour la jeune plateforme gratuite de streaming TF1+, les résultats sont "très satisfaisants", a-t-il complété. "Nous confirmons nos perspectives pour 2024, à savoir croissance du digital en prenant appui sur le lancement prometteur de TF1+", a-t-il ajouté.

Née en janvier, cette plateforme a enregistré 33 millions de visiteurs mensuels en moyenne au premier semestre, selon Médiamétrie.

"Notre objectif avec TF1+ (est de) rentrer de plain-pied sur le marché de la publicité vidéo digitale, qui est aujourd'hui occupé par des acteurs tels que (...) YouTube, Facebook, TikTok, etc.", a expliqué le PDG de TF1 à la presse.

"Avec une part de marché toute petite, de l'ordre de 5%" actuellement, sur ce "marché qui pèse 2 milliards d'euros", le groupe vise "une part marché à deux chiffres (...) à l'horizon 2027-28", a-t-il poursuivi.

Également lancée en janvier, la matinale "Bonjour!", présentée par Bruce Toussaint, "s'installe très bien, à un rythme de croissance très régulier (...), au-delà de nos espérances", a assuré M. Belmer. Sa part d'audience était "de 9%" en juin.

Si l'Euro-2024 a pesé sur le coût des programmes, la chaîne TF1 a enregistré sa plus grosse audience en six mois lors du match France-Autriche le 17 juin, suivi par 11,3 millions de téléspectateurs.

Ses franchises populaires comme "Koh-Lanta" ou "Star Academy", le retour de la fiction "HPI" ou le succès de "Plus belle la vie" (reprise à France Télévisions), via sa boîte de production Newen Studios, ont contribué à la hausse de 6,3% de son chiffre d'affaires consolidé, à 1,1 milliard d'euros en six mois.

Newen Studios, en cours de production de la série "Amsterdam Empire" pour Netflix, a aussi annoncé dans un communiqué la signature d'un accord pour acquérir la société américaine Johnson Production Group (JPG), qui produit et diffuse des téléfilms à l'international.

"Avec cette acquisition, on va devenir un des leaders mondiaux" du téléfilm en anglais, "pour lequel il y a une demande très solide (...) dans le monde entier", a commenté M. Belmer.

Par ailleurs, dans son communiqué, le groupe TF1 "se félicite de la sélection par l'Arcom (mercredi) des candidatures des trois chaînes LCI, TMC, TFX" pour leur renouvellement sur la TNT.

L'éviction par le régulateur de l'audiovisuel des chaînes C8 et NRJ12 "ne va pas déséquilibrer du tout la disponibilité d'inventaires publicitaires pour le marché linéaire en France", a estimé le PDG.