TF1: fait le bilan pour ses 50 ans

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son 50ème anniversaire, TF1 publié une étude soulignant son lien avec les Français (notamment ceux de moins de 35 ans) ainsi que son 'rôle clé dans la vie démocratique'.



Ainsi, 81% des Français et 82% des moins de 35 ans déclarent que TF1 les accompagne au quotidien, 80% des Français et 82% des moins de 35 ans considèrent que TF1 est incontournable, 81% des moins de 35 ans affirment que TF1 propose des programmes dans l'air du temps et 80% des moins de 35 ans voient TF1 comme une référence en matière d'information et

affirment qu'à travers ses journaux télévisés, TF1 participe à la démocratie.



'Ces chiffres témoignent de la relation de confiance et de proximité que TF1 a su établir et maintenir

avec toutes les générations', estime la chaine.



Dans ce contexte, TF1 indique se projeter résolumentvers l'avenir avec le développement de la plateforme de streaming TF1+, tout en poursuivant ses

activités de production avec Newen Studios et ses offres dédiées pour les jeunes publics avec TFOU

Max.

