Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1: 'excellent mois d'octobre' en termes d'audiences information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Le Groupe TF1 revendique un 'excellent mois d'octobre' en termes d'audiences, avec 34,7% de parts d'audiences sur la cible des femmes responsables des achats (Frda), 31,9% sur les 25-49 ans et 35,7% sur les 15-34 ans.



Le groupe de médias pointe aussi son meilleur mois d'octobre depuis 2020 pour son journal de 13H00, avec un écart de 2,4 millions de téléspectateurs (soit 21 points) par rapport à son principal concurrent (en hausse de 3,5 points en un an).



'TF1+ confirme sa première place de plateforme de streaming gratuite en France en cumulant plus de de 960 millions d'heures vues depuis le début de l'année et plus de 35 millions de streamers en octobre', ajoute-t-il.





Valeurs associées TF1 7,36 EUR Euronext Paris +0,75%