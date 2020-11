Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 et la SACD signent un accord relatif à l'utilisation des œuvres Reuters • 09/11/2020 à 12:10









9 novembre (Reuters) - Groupe TF1 TFFP.PA : * TF1 ET SACD SIGNENT UN NOUVEL ACCORD AU TITRE DE L'EXPLOITATION DES OEUVRES DU REPERTOIRE DE LA SACD * CET ACCORD ENTRERA EN VIGUEUR À COMPTER DU 1ER JANVIER 2021 * L'ACCORD A POUR AMBITION DE PÉRENNISER L'EXPLOITATION, SUR LES SERVICES DU GROUPE, DU RÉPERTOIRE DE LA SACD POUR LA PÉRIODE 2021 À 2023 Texte original: https://bit.ly/38ocOuO Pour plus de détails, cliquez sur TFFP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées TF1 Euronext Paris +7.79%