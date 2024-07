TF1 : disparition de l'ancien PDG Nonce Paolini

(AOF) - TF1 a annoncé hier soir la disparition de Nonce Paolini, son ancien PDG qui avait succédé à Patrick Le Lay à partir de 2008 avant d'être remplacé à son tour par Gilles Pélisson en 2016. Ayant passé près de 30 ans au sein du groupe Bouygues, il avait occupé les fonctions de directeur des ressources humaines du groupe TF1 dans les années 1990, avant d'en prendre finalement la direction générale en 2007 après un passage à la tête de Bouygues Télécom.

Sous son impulsion, le groupe s'était également renforcé sur la TNT gratuite en faisant l'acquisition de TMC puis de NT1 (aujourd'hui TFX).

"L'audiovisuel français perd un grand dirigeant. Le groupe TF1, un membre de sa famille. Je salue la mémoire d'un homme qui avait posé les jalons de la transformation de notre maison", a réagi dans un communiqué Rodolphe Belmer, l'actuel PDG du groupe.

