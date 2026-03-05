TF1 dégradé par Barclays sur fond de marché publicitaire tendu
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 14:48
Cet abaissement de recommandation par Barclays s'accompagne également d'une diminution de l'objectif de cours de 9 à 7 euros.
Selon les analystes de la banque, l'exposition directe du secteur des médias au Moyen-Orient reste globalement limitée. En revanche, l'incertitude géopolitique et le ralentissement de la croissance économique pourraient peser sur les groupes dépendants de la publicité, en particulier les diffuseurs.
"L'incertitude géopolitique et macroéconomique accrue est une mauvaise nouvelle pour les valeurs cycliques", soulignent-ils.
Depuis le début de l'année, l'action TF1 fléchit de près de 15%.
Valeurs associées
|7,0650 EUR
|Euronext Paris
|-1,60%
