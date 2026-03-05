 Aller au contenu principal
TF1 dégradé par Barclays sur fond de marché publicitaire tendu
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 14:48

La banque britannique abaisse sa recommandation à sous-pondérer sur la filiale de Bouygues, pointant l'impact potentiel de l'escalade des tensions au Moyen-Orient et la détérioration du marché publicitaire télévisuel français. Peu avant 15h, l'action TF1 reculait de 1% à la Bourse de Paris.

Cet abaissement de recommandation par Barclays s'accompagne également d'une diminution de l'objectif de cours de 9 à 7 euros.

Selon les analystes de la banque, l'exposition directe du secteur des médias au Moyen-Orient reste globalement limitée. En revanche, l'incertitude géopolitique et le ralentissement de la croissance économique pourraient peser sur les groupes dépendants de la publicité, en particulier les diffuseurs.

"L'incertitude géopolitique et macroéconomique accrue est une mauvaise nouvelle pour les valeurs cycliques", soulignent-ils.

Depuis le début de l'année, l'action TF1 fléchit de près de 15%.

