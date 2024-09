Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1: décès du journaliste sportif Didier Roustan information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 16:23









(CercleFinance.com) - TF1 a annoncé mercredi la mort du journaliste Didier Roustan, l'ancien présentateur de son émission-phare Téléfoot, sans toutefois préciser les causes de son décès.



Dans un communiqué, le groupe de télévision salue une 'figure historique' de la chaîné, Didier Roustan étant entré au service des sports de TF1 en 1976 avant de participer à la création de Téléfoot en 1977.



Il s'était fait ensuite connaitre du grand public en présentant l'émission qu'il avait dirigé et animé jusqu'en 1989.



'Il aura marqué l'émission et les téléspectateurs par ses extraordinaires reportages ainsi que par son amour du ballon d'or et sa grande expertise du football', souligne la chaîne.



'Soucieux de transmettre sa passion, il a également accompagné et fait évoluer de nombreux jeunes journalistes', ajoute TF1.



La chaîne L'Equipe - dont Didier Roustan était devenu un intervenant incontournable - salue de son côté un 'journaliste foutraque aux mille vies et au regard unique'.



Elle précise que le présentateur s'est éteint à l'âge de 66 ans, dans la nuit de mardi à mercredi, emporté par une 'courte et implacable maladie'.





Valeurs associées TF1 7,90 EUR Euronext Paris -0,32%