Quelle est la suite du procès antitrust intenté par Google sur le marché de la recherche ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) () par Jody Godoy

2 septembre - Un juge a décidé mardi que Google, la société d'Alphabet GOOGL.O , devait partager ses données de recherche avec ses concurrents, mais a rejeté la demande des procureurs qui voulaient que le géant de l'internet vende son populaire navigateur Chrome et son système d'exploitation Android.

Voici ce qui s'est passé jusqu'à présent dans cette affaire et ce qui va suivre:

20 octobre 2020 - Sous la première administration du président Donald Trump , le ministère de la Justice poursuit Google pour avoir illégalement monopolisé le marché de la recherche en ligne et de la publicité associée. C'est la première fois depuis une génération que le gouvernement américain accuse une entreprise de la Big Tech de monopole illégal. Les procureurs poursuivent l'affaire sous l'administration du président Joe Biden. 12 septembre 2023 - Google défend ses pratiques lors d'un procès devant le juge de district Amit Mehta à Washington, affirmant qu'il a gagné des parts de marché en fournissant un service de haute qualité. 16 novembre 2023 - La phase de preuve du procès se termine , après que Sundar Pichai, directrice générale de Google, a reconnu à la barre l'importance de faire de son moteur de recherche le moteur par défaut sur les téléphones et autres appareils. 2-3 mai 2024 - Mehta entend les plaidoiries finales dans l'affaire, pressant Google sur la façon dont les moteurs de recherche rivaux pourraient rivaliser , et sur la question de savoir si les annonceurs en ligne substitueraient les médias sociaux ou d'autres publicités à la publicité sur les recherches .

5 août 2024 - Le juge estime que Google a violé la loi antitrust américaine , déclarant que "Google n'a pas de véritable concurrent." 20 novembre 2024 - Les procureurs proposent un vaste ensemble de mesures correctives qui, selon eux, fonctionneraient en tandem pour ouvrir la concurrence sur les marchés de la recherche en ligne et de la publicité connexe. Le plan de réforme sur dix ans prévoit que Google vende son navigateur Chrome, cesse de payer les fabricants d'appareils tels qu'Apple pour en faire le moteur de recherche par défaut sur les nouveaux appareils, partage des données avec ses rivaux et mette fin à ses investissements dans des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle. 20 décembre 2024 - Google propose un remède beaucoup plus limité qui assouplirait ses accords avec Apple et d'autres, qualifiant la proposition du gouvernement de tentative radicale d'intervention sur le marché de la recherche. 7 mars 2025 - Le ministère de la Justice, une fois de plus dirigé par des personnes nommées par Trump, soutient la plupart des propositions de novembre, mais abandonne une offre visant à obliger Google à vendre ses investissements dans l'IA. 21 avril 2025 - Mehta donne le coup d'envoi d'un procès de 14 jours sur les propositions, au cours duquel les procureurs affirment que Google doit se voir imposer des mesures fortes pour empêcher que sa domination sur la recherche en ligne ne s'étende à l'IA . Lors du procès, OpenAI affirme que les mesures correctives proposées en matière de partage des données pourraient l'aider à améliorer ChatGPT , Sundar Pichai, cadre de Google, déclare que le partage des données permettrait aux concurrents de copier les produits de Google , et l'action de Google est touchée après qu'un cadre d'Apple a déclaré que le fabricant de l'iPhone prévoyait d'ajouter des options de recherche pilotées par l'IA à son navigateur Safari. 30 mai 2025 - Après une pause pour permettre aux deux parties de déposer des documents judiciaires, Mehta présente ses conclusions dans l'affaire et laisse entendre qu'il envisage des mesures moins agressives que le régime de 10 ans proposé par les autorités antitrust, en invoquant le rythme rapide des développements dans le secteur de l'IA. 3 juin 2025 - Google déclare avoir engagé Donald Verrilli Jr, solliciteur général des États-Unis sous l'administration de Barack Obama, pour s'occuper de son appel dans cette affaire

2 septembre 2025 - M. Mehta décide que Google n'aura pas à vendre son populaire navigateur Chrome, ce qui constitue une victoire pour le géant de la recherche. Il a également interdit à Google de conclure des accords d'exclusivité qui interdiraient aux fabricants d'appareils de préinstaller des produits concurrents sur de nouveaux appareils.

Fin 2025 - Google a fait part de son intention de faire appel - il disposera de 30 jours à compter de la décision finale pour entamer la procédure. L'appel pourrait s'étendre jusqu'en 2027 ou plus tard.