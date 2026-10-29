TF1-CA et Roca reculent au T3 avec la dégradation du contexte publicitaire

TF1 TFFP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires et d'un résultat opérationnel en baisse au troisième trimestre 2026, en raison notamment d'un contexte de marché publicitaire linéaire toujours dégradé et d'effets de périmètre en lien avec les cessions réalisées en 2025.

Le groupe audiovisuel français enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 461 millions d'euros au troisième trimestre, en recul de 7% sur un an. Le pôle média affiche un chiffre d'affaires à neuf mois de 1,24 milliard d'euros, en baisse de 10,8% sur un an.

"La baisse du pôle Média (...) s’explique par un contexte de marché publicitaire linéaire toujours dégradé, et par des effets de périmètre (-39 millions d’euros, en lien avec les cessions réalisées en 2025)", précise le groupe dans un communiqué.

Le résultat opérationnel courant des activités (Roca) trimestriel ressort également en baisse, à 33 millions d'euros contre 60 millions un an auparavant, pour une marge des activités de 7,2%.

TF1 réaffirme néanmoins ses objectifs, tout en avertissant que la visibilité reste encore limitée.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)