TF1: CA en deçà des attentes au T1, objectifs annuels maintenus

Le logo de la chaîne de télévision française TF1

TF1 a annoncé ‌jeudi une baisse plus marquée que prévu de ​son chiffre d'affaires au premier trimestre, pénalisé par la faiblesse persistante de la publicité, et a averti ​que ce marché resterait "sous forte pression" en 2026, tout en confirmant ​ses objectifs annuels.

Le groupe ⁠audiovisuel français a ainsi enregistré un chiffre d'affaires ‌consolidé en recul de 9,3% sur un an, à 472 millions d'euros, un niveau ​inférieur aux attentes ‌des analystes qui tablaient sur 476 ⁠millions d'euros, selon un consensus fourni par le groupe.

Le résultat opérationnel courant des activités (Roca) trimestriel s'est établi ⁠à 13 ‌millions d'euros, en baisse de 30 millions ⁠d'euros sur un an, "comme anticipé", affecté par la ‌contraction du chiffre d'affaires publicitaire linéaire, et ⁠en ligne avec les attentes du marché.

Dans ⁠un contexte ‌macro‑économique et politique instable et d'évolution rapide des usages, ​TF1 a indiqué ‌viser le maintien de sa marge des activités hors plus-values à un ​niveau de l'ordre de 5% à 9% ("mid-to-high single-digit"), selon l'évolution du marché linéaire.

Le groupe ⁠a par ailleurs confirmé viser en 2026 une croissance soutenue à deux chiffres de son chiffre d'affaires digital, ainsi qu'une politique de dividendes en croissance dans les prochaines années.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Benoit Van Overstraeten)