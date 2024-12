TF1: autorisations de l'ARCOM sur la TNT pour trois chaines information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - TF1 annonce qu'après avoir sélectionné ses chaînes LCI, TMC et TFX le 24 juillet dernier, l'ARCOM a délivré, ce jour, leurs autorisations de diffusion sur la TNT pour une durée de dix ans, renouvelable pour une durée supplémentaire de cinq ans.



'Ces décisions démontrent la qualité des dossiers proposés et la contribution significative des chaînes du groupe TF1 à l'information et au divertissement des Français, dans le respect rigoureux de la régulation et de nos institutions', commente-t-il.



Le groupe de médias précise avoir signé trois nouvelles conventions pour ces chaines, des conventions à travers lesquelles il formalise des engagements supplémentaires au bénéfice de la création et de l'information.





Valeurs associées TF1 7,28 EUR Euronext Paris +0,28%