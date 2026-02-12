TF1 anticipe un marché publicitaire toujours tendu en 2026
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 18:33
Les revenus publicitaires de la plateforme TF1 ont progressé de 35,8%, confirmant la montée en puissance du streaming dans le modèle du groupe. En télévision linéaire, TF1 a gagné des parts de marché, ce qui a permis d'atténuer le fort repli du marché publicitaire, particulièrement marqué au quatrième trimestre.
Studio TF1 affiche également une bonne dynamique, avec une croissance de 9,2%, renforcée par la contribution de Johnson Production Group.
La rentabilité est restée solide, avec une marge des activités de 11%, conforme aux objectifs annoncés. La situation financière s'est encore renforcée, le groupe affichant un excédent financier net de 515 MEUR.
Fort de ces résultats, le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 0,63 EUR par action, en hausse de 5% par rapport à l'an dernier.
TF1 aborde 2026 avec l'ambition de poursuivre l'accélération de sa transformation digitale. Dans un marché publicitaire en mutation rapide, marqué par l'évolution des usages et une conjoncture macro-économique et politique instable, la publicité linéaire devrait demeurer sous forte pression en 2026. Dans cette phase de transition vers le digital, TF1 indique vouloir préserver sa marge des activités, hors éléments exceptionnels, afin d'accompagner cette transformation sans dégrader sa rentabilité.
Valeurs associées
|7,9450 EUR
|Euronext Paris
|-1,18%
A lire aussi
-
L'UE s'en prend à Google pour ses pratiques déloyales à l'égard des annonceurs en matière de prix des publicités en ligne
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la Commission européenne, le commentaire de Google, des détails tout au long de ... Lire la suite
-
Un cauchemar sans fin: une fraude XXL à la billetterie, avec plus de 10 millions d'euros de préjudice, a été révélée au Louvre, musée le plus visité au monde, déjà la cible d'un cambriolage choc à 88 millions en octobre. Le "casse du siècle", comme l'ont baptisé ... Lire la suite
-
Une Europe plus rapide et plus efficace: les dirigeants des Vingt-Sept se sont engagés jeudi à mettre en oeuvre des réformes pour redresser la compétitivité de l'économie de l'UE, et mieux résister face aux pressions de la Chine et des Etats-Unis. "On partage le ... Lire la suite
-
La tempête Nils continuait à se déplacer vers l'Est jeudi en début de soirée, après avoir balayé le Sud-Ouest: des vents violents touchaient encore la Corse, tandis que les Alpes connaissaient de fortes chutes de neige, avec un risque très élevé d'avalanches, selon ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer