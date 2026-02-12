 Aller au contenu principal
TF1 anticipe un marché publicitaire toujours tendu en 2026
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 18:33

Le groupe audiovisuel annonce avoir atteint ses objectifs révisés pour 2025 dans un environnement publicitaire resté difficile. Le chiffre d'affaires consolidé ressort à 2,29 MdsEUR, en recul de 2,5%, et quasi stable à périmètre et taux de change constants

Les revenus publicitaires de la plateforme TF1 ont progressé de 35,8%, confirmant la montée en puissance du streaming dans le modèle du groupe. En télévision linéaire, TF1 a gagné des parts de marché, ce qui a permis d'atténuer le fort repli du marché publicitaire, particulièrement marqué au quatrième trimestre.

Studio TF1 affiche également une bonne dynamique, avec une croissance de 9,2%, renforcée par la contribution de Johnson Production Group.

La rentabilité est restée solide, avec une marge des activités de 11%, conforme aux objectifs annoncés. La situation financière s'est encore renforcée, le groupe affichant un excédent financier net de 515 MEUR.

Fort de ces résultats, le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 0,63 EUR par action, en hausse de 5% par rapport à l'an dernier.
TF1 aborde 2026 avec l'ambition de poursuivre l'accélération de sa transformation digitale. Dans un marché publicitaire en mutation rapide, marqué par l'évolution des usages et une conjoncture macro-économique et politique instable, la publicité linéaire devrait demeurer sous forte pression en 2026. Dans cette phase de transition vers le digital, TF1 indique vouloir préserver sa marge des activités, hors éléments exceptionnels, afin d'accompagner cette transformation sans dégrader sa rentabilité.

