TF1 : Anne-Gabrielle Dauba-Pantanacce nommée directrice communication et marques du groupe

(AOF) - A compter du 1er avril, Anne-Gabrielle Dauba-Pantanacce occupera le poste de directrice communication et marques du groupe TF1 . Elle succède à Maylis Carçabal, promue directrice de la communication du groupe Bouygues . Anne-Gabrielle Dauba-Pantanacce aura pour mission de définir et de mettre en œuvre la stratégie de communication et des marques du groupe, dans l’objectif d’en accompagner la stratégie d’accélération digitale et les développements futurs.