Texas Roadhouse recule après avoir manqué ses objectifs de bénéfices au troisième trimestre

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6 novembre - ** L'action de la chaîne de restaurants Texas Roadhouse TXRH.O recule de 3,5% à 184,81 dollars en début de séance

** La société, dont le siège social est situé à Louisville, dans le Kentucky , annonce un bénéfice par action ajusté de 1,36 dollar au troisième trimestre, inférieur aux prévisions des analystes qui s'élevaient à 1,46 dollar, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 1,57 milliard de dollars, s'est avéré légèrement inférieur aux estimations des analystes, qui tablaient sur 1,58 milliard de dollars

** Une polémique sur les réseaux sociaux fin août a pesé sur la croissance des ventes comparables et pourrait continuer à exercer une pression sur les tendances de fréquentation à court terme, tandis que l'action reste surévaluée à ses niveaux actuels, indique un analyste de Morningstar Equity dans une note

** Le titre se négocie au-dessus de sa moyenne mobile sur 20 jours depuis le 13 octobre

** 19 des 28 courtiers attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, et 9 “conserver”; leur objectif de cours médian est de 210 dollars — données LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse d’environ 11% depuis le début de l’année