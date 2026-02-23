Texas Pacific progresse après que KeyBanc a relevé son estimation de prix en raison des tendances en matière de centres de données et d'eau

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - ** Les actions de la société Texas Pacific Land

TPL.N , spécialisée dans les terres et les redevances du bassin Permien, ont augmenté de 3,8 % à 519,06 $

** KeyBanc Capital Markets augmente le PT sur TPL à 639$ de 350

** Le nouveau PT représente une hausse de 27,8% par rapport à la dernière clôture de l'action vendredi

** "Nous considérons Texas Pacific comme idéalement positionné du point de vue de la terre et de l'eau et nous pensons qu'une valorisation par la somme des parties est justifiée, ce qui suggère un potentiel de hausse supplémentaire" - KeyBanc Capital Markets

** La société de courtage indique qu'elle a constaté d'importants développements positifs dans le domaine de la production d'électricité et des centres de données sur les terres de surface de TPL, ainsi qu'un renforcement continu de ses activités dans le domaine de l'eau

** 3 des 4 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 1 à "vendre"; le PT médian est de 352,06 $ - LSEG data

** En incluant les mouvements de la séance, TPL est en hausse de 80,2 % depuis le début de l'année