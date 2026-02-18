Texas Pacific Land dépasse les estimations de son bénéfice trimestriel de base grâce à des ventes d'eau plus importantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Texas Pacific Land TPL.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice de base du quatrième trimestre mercredi, l'augmentation de la production et des ventes d'eau ayant compensé la baisse des prix du pétrole.

La société génère des revenus à partir de frais fixes pour l'utilisation des terrains, la vente de matériaux de construction, les services d'approvisionnement ou de traitement de l'eau et les redevances sur le pétrole et le gaz.

À la fin de l'année dernière, la société a conclu un accord avec la société d'infrastructure de données et d'énergie Bolt Data & Energy pour développer et mettre en place des campus de centres de données à grande échelle et des infrastructures de soutien dans les territoires d'exploitation de Texas Pacific.

La société de terres et de redevances axée sur le Permien a déclaré que sa part de production était de 37 500 barils équivalent pétrole par jour pour le trimestre clos le 31 décembre, en hausse par rapport aux 29 100 barils équivalent pétrole par jour de l'année précédente. Parallèlement, le chiffre d'affaires total du quatrième trimestre a augmenté pour atteindre 211,6 millions de dollars, contre 185,8 millions de dollars un an plus tôt.

Cependant, le prix moyen réalisé par la société s'est établi à 29,33 dollars par baril de pétrole, contre 37,93 dollars par baril l'année dernière, sous la pression d'une chute de 9 % des prix du Brent de référence LCOc1 , les inquiétudes concernant l'offre excédentaire et les tarifs douaniers l'ayant emporté sur les risques géopolitiques.

Le propriétaire foncier a déclaré un bénéfice de base ajusté de 178,1 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, par rapport aux estimations de Wall Street de 173,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.