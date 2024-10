Texas Instruments : publication trimestrielle mitigée

(AOF) - Texas Instruments a dévoilé des perspectives décevantes. Au troisième trimestre, le fabricant de semi-conducteurs a vu son bénéfice net chuter de 20% à 1,362 milliard de dollars, soit 1,47 dollar par action. Hors éléments exceptionnels non signalés dans sa guidance, le bénéfice par action est ressorti à 1,44 dollars alors que le consensus s'élevait à 1,37 dollar. Texas Instruments a enregistré un recul de 8% de ses ventes à 4,15 milliards de dollars, Wall Street visant 4,12 milliards de dollars.

Au quatrième trimestre, le groupe vise un bénéfice par action compris entre 1,07 et 1,29 dollar pour des revenus situés entre 3,7 et 4 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Bloomberg anticipent respectivement 1,35 dollar et 4,08 milliards de dollars.

Lors de la conférence avec les analystes, le PDG, Haviv Ilan a déclaré que si "trois marchés sont déjà en phase de reprise cyclique", c'est-à-dire l'Électronique personnelle, les systèmes d'entreprise et les systèmes de communication, il représentaient malheureusement seulement environ 25% des revenus du groupe en 2023. Avant d'ajouter : "Dans notre cas, nous avons vraiment besoin que le marché industriel au sens large et le marché de l'automobile les rejoignent".

"Nous avons connu huit trimestres de baisse. Nous avons perdu plus de 30% par rapport au pic. Je ne pense donc pas - j'espère et je ne peux pas le prédire - qu'il nous reste beaucoup à faire" a-t-il précisé à propos du secteur industriel.

Le dirigeant pense que la situation du marché de l'automobile est plus complexe en raison de la différence entre la Chine et le reste du marché. Si la société constate l'existence d'une dynamique en Chine, les autres zones géographiques sont toujours à la recherche du point bas.