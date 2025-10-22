Texas Instruments présente des objectifs trimestriels décevants

(AOF) - Texas Instruments est attendu en forte baisse à Wall Street après avoir dévoilé des résultats et des perspectives inférieures aux attentes. Au troisième trimestre, le fabricant de semi-conducteurs a vu son bénéfice net se stabiliser à 1,36 milliard de dollars, soit 1,48 dollar par action. Ce dernier est inférieur de 1 cent au consensus. Les revenus ont pourtant progressé de 14%, à 4,74 milliards de dollars, un niveau supérieur aux attentes de Wall Street : 4,65 milliards.

Au quatrième trimestre, le groupe envisage un bénéfice par action compris entre 1,13 dollar et 1,39 dollar, soit un milieu de fourchette de 1,26 dollar, bien inférieur aux attentes de Wall Street de 1,41 dollar. Les revenus sur la période sont anticipés entre 4,22 et 4,58 milliards de dollars, contre 4,51 milliards attendus par le consensus.

AOF - EN SAVOIR PLUS