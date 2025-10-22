 Aller au contenu principal
Texas Instruments présente des objectifs trimestriels décevants
information fournie par AOF 22/10/2025 à 13:00

(AOF) - Texas Instruments est attendu en forte baisse à Wall Street après avoir dévoilé des résultats et des perspectives inférieures aux attentes. Au troisième trimestre, le fabricant de semi-conducteurs a vu son bénéfice net se stabiliser à 1,36 milliard de dollars, soit 1,48 dollar par action. Ce dernier est inférieur de 1 cent au consensus. Les revenus ont pourtant progressé de 14%, à 4,74 milliards de dollars, un niveau supérieur aux attentes de Wall Street : 4,65 milliards.

Au quatrième trimestre, le groupe envisage un bénéfice par action compris entre 1,13 dollar et 1,39 dollar, soit un milieu de fourchette de 1,26 dollar, bien inférieur aux attentes de Wall Street de 1,41 dollar. Les revenus sur la période sont anticipés entre 4,22 et 4,58 milliards de dollars, contre 4,51 milliards attendus par le consensus.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

TEXAS INSTRUMENT
180,8400 USD NASDAQ +0,70%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

