Texas Instruments fait un bond en avant grâce à une forte demande de puces qui lui permet d'afficher de bonnes perspectives pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril -

** Les actions de Texas Instruments TXN.O augmentent de 12 % à 265,31 $ avant l'ouverture de la bourse

** L'entreprise prévoit des revenus et des bénéfices trimestriels supérieurs aux estimations de Wall Street grâce à la forte demande de puces pour les centres de données

** TXN estime que les revenus du 2ème trimestre se situeront entre 5 et 5,40 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux 4,86 milliards de dollars attendus en moyenne par les analystes, selon les données de LSEG

** Le bénéfice par action ajusté devrait se situer entre 1,77 et 2,05 dollars, ce qui est également supérieur au consensus de 1,57 dollars

** TI a réalisé un trimestre exceptionnel, alors que la reprise cyclique des semi-conducteurs industriels bat son plein et que l'entreprise est liée au développement de l'infrastructure de l'intelligence artificielle", a déclaré Morningstar

** Les revenus du 1er trimestre de 4,83 milliards de dollars ont battu les estimations de 4,53 milliards de dollars

** 14 des 40 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 22 comme "conservée" et 4 comme "vendue" ou inférieure; leur estimation médiane est de 250 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, TXN a progressé de plus de 36% depuis le début de l'année