Texas Instruments en hausse avant la publication de son rapport trimestriel

21 octobre - ** Les actions de Texas Instruments TXN.O gagnent environ 1% et sont en voie d'augmenter pour la cinquième séance consécutive avant les résultats trimestriels attendus après la cloche, les investisseurs surveillant les signes de reprise de la demande et les tendances des marges dans le cadre de l'incertitude tarifaire actuelle ** Le 4 septembre, la société a déclaré que la demande s'était ralentie après un pic en avril, dû au fait que les clients s'étaient empressés de passer des commandes pour anticiper l'annonce des tarifs du "Jour de la libération"

** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 12 % à 4,64 milliards de dollars, un BPA ajusté de 1,49 $ par rapport à 1,47 $ l'année précédente, selon LSEG

** En tenant compte du mouvement de mardi, l'action de TXN a baissé d'environ 3 % depuis le début de l'année, à la traîne du Nasdaq .IXIC , qui a progressé de 19 %

** L'action a récemment été évaluée à 28 fois les bénéfices attendus, juste au-dessus du PE moyen à terme sur 5 ans de 26