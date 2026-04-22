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Texas Instruments atteint son plus haut niveau intrajournalier ; les résultats sont attendus après la cloche
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 20:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Les actions de Texas Instruments TXN.O ont gagné 1,4% pour atteindre un record intrajournalier mercredi avant la publication des résultats trimestriels après la cloche, alors que la société devrait annoncer un chiffre d'affaires et un bénéfice par action plus élevés

** Le fabricant de puces analogiques devrait annoncer un chiffre d'affaires de 4,53 milliards de dollars au 1er trimestre, contre 4,07 milliards de dollars il y a un an, et un BPA ajusté de 1,37 dollar, contre 1,28 dollar il y a un an, selon LSEG

** L'action a atteint un plus haut intrajournalier alors que le marché plus large a également progressé mercredi

** Les investisseurs sont susceptibles de se concentrer, dans les résultats de la société, sur la demande des centres de données d'intelligence artificielle

** En janvier, la société a prévu des résultats positifs pour le 1er trimestre, citant la forte demande pour ses puces analogiques provenant de l'expansion des centres de données d'intelligence artificielle et les signes d'une correction des stocks qui s'achève

** La médiane des prévisions à 12 mois sur l'action est de 225 $ par rapport au prix actuel de 236,51 $

** L'action a bondi de ~36% depuis le début de l'année, dépassant de loin le gain de ~6% du Nasdaq .IXIC

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