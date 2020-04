Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Texas Instrument se prépare au contrecoup du coronavirus après un solide T1 Reuters • 22/04/2020 à 07:44









22 avril (Reuters) - Texas Instrument TXN.O a fait état mardi des résultats meilleurs que prévu au titre du premier trimestre mais prévoit un bénéfice et un chiffre d'affaires en deçà des attentes pour le trimestre en cours, alors que le secteur des semi-conducteurs s'apprête à accuser le choc de la pandémie de coronavirus. Le spécialiste des semi-conducteurs, dont les produits équipent un large éventail d'appareils, allant des smartphones aux voitures, est généralement le premier représentant du secteur à publier ses résultats, ce qui en fait pour les investisseurs un indicateur avancé de la santé de l'industrie des semi-conducteurs ainsi que d'autres secteurs utilisant ces équipements. Le groupe américain a déclaré être en mesure de faire face aux problèmes d'approvisionnement découlant de la pandémie de nouveau coronavirus grâce à ses stocks importants mais est confronté à une incertitude sur la demande. "Je pense que les clients sont encore en train d'analyser les remontées de leurs clients et nous verrons cela quand ça arrivera", a déclaré le directeur général de TI, Rich Templeton, qui ne s'attend pas à ce que la crise sanitaire en cours entraîne des changements structurels de long terme dans l'industrie des semi-conducteurs. Une série d'acteurs du secteur ont déjà revu à la baisse ou annulé leurs prévisions de résultats en raison des problèmes d'approvisionnement découlant de la crise sanitaire. "Avec la récession liée au COVID-19 qui nous attend vraisemblablement et la visibilité réduite sur la demande de nos clients, nous nous fondons sur la crise financière de 2008 pour modéliser notre prévision pour le deuxième trimestre", a précisé Rich Templeton, cité dans un communiqué. TI table pour le deuxième trimestre sur un bénéfice par action (BPA) compris entre 64 cents et 1,04 dollar par action et un chiffre d'affaires compris entre 2,61 milliards et 3,19 milliards de dollars, tandis que les analystes tablaient sur un bénéfice par action de 99 cents et un CA de 3,15 milliards, selon les données IBES de Refinitiv. Au premier trimestre, le BPA du groupe s'est établi à 1,24 dollar, dépassant les prévisions des analystes, à 1 dollar. Les ventes du groupe ont reflué de 7% à 3,33 milliards de dollars mais se sont malgré tout avérées supérieures au consensus, qui était de 3,17 milliards. (Munsif Vengattil et Supantha Mukherjee à Bengalore, Stephen Nellis à San Francisco; version française Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées TEXAS INSTRUMENT NASDAQ -4.21%