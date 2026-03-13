Tevogen progresse grâce à la mise à niveau de sa plateforme d'IA qui stimule la découverte de médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Tevogen Bio TVGN.O augmentent jusqu'à 7,9 % pour atteindre 6,87 $ dans les échanges de l'après-midi

** La société affirme que sa plateforme Tevogen.AI a amélioré la précision de la prédiction des cibles de médicaments les plus susceptibles de fonctionner chez les patients, ce qui aide à réduire les essais et les erreurs dans le développement des médicaments

** La plateforme analyse désormais plus de 655 millions de séquences peptidiques provenant d'environ 24 millions de protéines, en s'appuyant sur les données de 37 millions d'articles scientifiques, selon la société

** TVGN ajoute que son modèle PredicTcell a augmenté le rappel de 87% à 92% et la précision de 40% à 48% dans des tests récents

** La société déclare qu'elle recherche des partenariats avec des fabricants de médicaments pour faire progresser certains candidats peptidiques dans le cadre de programmes de lutte contre le cancer, les virus et les maladies cérébrales.

** Les actions ont baissé de 68% en 2025