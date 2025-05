Teva Pharmaceuticals publie des comptes mitigés

AOF - EN SAVOIR PLUS

Pour l'ensemble de l'année, Teva vise un chiffre d'affaires compris entre 16,8 et 17,2 milliards de dollars, contre une précédente estimation de 16,8 à 17,4 milliards de dollars. La fourchette d'objectif de bénéfice dilué par action a, elle, été légèrement révisée à la hausse de 2,45 à 2,65 dollar, contre de 2,35 à 2,65 dollar précédemment.

(AOF) - Sur les trois premiers mois de l’année, Teva Pharmaceuticals a dégagé un bénéfice net, hors éléments exceptionnels, de 602 millions de dollar, contre 548 millions d’euros un an plus tôt, ce qui représente une hausse de près de 10 %. Par ailleurs, le bénéfice dilué par action a fait mieux que prévu en s’installant à 0,52 dollar, là où les analystes tablaient sur 0,48 dollar, comme au premier trimestre 2024.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.