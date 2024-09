Teva, partenaire de Medincell, fait le point sur l’essai clinique pivot de phase 3 de l'Olanzapine injectable à durée d’action prolongée (LAI)

• Aucun PDSS* observé après environ 99% des injections prévues pour une demande d’approbation

• Confirmation que les données de sécurité complètes de la phase 3 sont attendues au S2 2024

• Des résultats d'efficacité positifs de phase 3 ont déjà été publiés en mai 2024 (lire le communiqué de presse complet)





Teva Pharmaceuticals, filiale américaine de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE: TEVA), a annoncé hier lors de la 22ème conférence annuelle Global Healthcare de Morgan Stanley, qu’environ 99% des injections prévues pour une demande d’approbation ont été réalisées à ce jour (présentation disponible ici). Teva a également de nouveau confirmé que les données complètes de sécurité nécessaires à une demande d’approbation devraient être disponibles au cours du second semestre 2024.





