Teva, partenaire de Medincell, dévoile de nouveaux résultats positifs de phase 3 pour l'olanzapine LAI et présente des données en situation réelle sur UZEDY® à Psych Congress 2024

TEV-‘749 / mdc-TJK - Traitement injectable à action prolongée expérimental d’olanzapine



• Teva a présenté de nouvelles données positives portant sur la période initiale de l'essai de phase 3 SOLARIS évaluant l'Olanzapine LAI chez des patients adultes diagnostiqués schizophrènes.



• Ces données démontrent, à travers plusieurs indicateurs de référence, une amélioration significative des interactions sociales et de la qualité de vie entre le début et la huitième semaine de l’étude.



• Les données montrent que la technologie d'administration sous-cutanée de Medincell utilisée pour l'olanzapine LAI n'a entraîné aucun événement de syndrome de délire/sédation post-injection (PDSS) à ce jour.





UZEDY® - Traitement injectable à action prolongée de rispéridone



• Des analyses en situation réelle d'UZEDY révèlent des taux d'adhésion et d'utilisation élevés chez les adultes atteints de schizophrénie qui rencontrent des difficultés d'accès aux traitements.





