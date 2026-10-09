Teva obtient l'autorisation de la FDA pour Weltruza, un traitement injectable mensuel contre la schizophrénie

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(Ajoute des éléments de contexte au paragraphe 2, des détails sur le médicament et sur les actions des entreprises dans la liste à puces)

Teva TEVA.TA a annoncé vendredi avoir reçu l'autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour Weltruza, une injection mensuelle destinée aux adultes atteints de schizophrénie.

Weltruza est le deuxième produit approuvé aux États-Unis issu du partenariat entre la société israélienne Teva et la société française de biotechnologie Medincell MEDCL.PA , après l’Uzedy, une forme injectable à action prolongée de la rispéridone, un antipsychotique, que la FDA avait approuvé en 2023.

* Teva, qui dirige le développement et la commercialisation de Weltruza, a déclaré qu’elle prévoyait de lancer le médicament aux États-Unis dans les semaines à venir

* Ce produit utilise la technologie d’injection à action prolongée de Medincell, conçue pour libérer les principes actifs sur une longue période

* La formulation à action prolongée de l’olanzapine, un antipsychotique, pourrait contribuer à relever les défis liés à l’observance thérapeutique dans le traitement de la schizophrénie et d’autres maladies psychiatriques chroniques

* Medincell pourrait percevoir jusqu’à 112 millions de dollars au titre de paiements d’étapes supplémentaires liés au développement et à la commercialisation, conformément à son accord avec Teva, ainsi que des redevances sur les ventes

* À 11 h 24 GMT, l'action Teva progressait de 2 % à Tel-Aviv; la cotation de l'action Medincell a été suspendue à la demande de la société avant l'annonce