Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE: TEVA) et MedinCell (Euronext : MEDCL) annoncent aujourd'hui les résultats positifs de l'étude TV46000-CNS-30072 (l'étude RISE - Risperidone Subcutaneous Extended-release study), un essai clinique de phase 3 conçu pour évaluer l'efficacité de TV-46000/mdc-IRM (une suspension injectable sous-cutanée de rispéridone à libération prolongée) comme traitement pour les patients atteints de schizophrénie. La participation à cet essai clinique était ouverte à des patients âgés de 13 à 65 ans. Dans l'étude RISE, les patients traités avec l'injection sous-cutanée expérimentale de rispéridone, soit une fois par mois (q1M) (n=183), soit une fois tous les deux mois (q2M) (n=179), ont atteint le critère d'évaluation principal, un délai statistiquement significatif avant la rechute par rapport aux patients traités par placebo (n=181), p