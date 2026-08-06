Teva cherche à cacher ses liens avec Israël au jury, invoquant la guerre de Gaza

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* Teva met en avant l'animosité envers Israël depuis la guerre de Gaza

* Le laboratoire pharmaceutique affirme que l'origine de l'entreprise n'a aucun rapport avec l'affaire

* Le procès concernant les allégations de fixation des prix est prévu pour le mois prochain

par Mike Scarcella

Teva Pharmaceuticals TEVA.TA a demandé à un juge américain d’empêcher l’assureur Humana HUM.N de mentionner aux jurés qu’il s’agit d’une entreprise israélienne lors d’un important procès pour entente sur les prix des médicaments, arguant que les opinions très marquées du public concernant la guerre de Gaza pourraient compromettre la procédure et nuire à sa capacité à bénéficier d’un procès équitable.

Dans un mémoire déposé mercredi devant un tribunal fédéral de Philadelphie, la société Teva, dont le siège est à Tel-Aviv, a déclaré que son origine nationale n’avait aucune incidence sur sa participation présumée à une entente visant à gonfler les prix des médicaments génériques, ce qui constitue l’allégation centrale du litige.

Teva, l’une des plus grandes entreprises israéliennes, devrait être l’un des nombreux fabricants de médicaments à comparaître lors du premier procès de cette affaire qui traîne depuis longtemps. Le procès devrait débuter le 15 septembre et s’achever fin octobre.

Ce dossier souligne à quel point les tensions liées à la guerre à Gaza ont pris de l’ampleur aux États-Unis, au point de risquer de compliquer la capacité d’une entreprise à se défendre devant des jurés sélectionnés au hasard.

L’offensive militaire israélienne sur la bande de Gaza, déclenchée par l’attaque du Hamas contre Israël en octobre 2023, est devenue un sujet de division dans la politique américaine.

“Au cours des près de trois années qui se sont écoulées depuis le début de la guerre à Gaza, tout ce qui a un lien avec Israël a fait l’objet d’une controverse sans précédent, dans un climat de forte émotion”, a déclaré Teva dans son mémoire.

Dans un communiqué, la société a indiqué que son origine n’avait aucun rapport avec l’affaire et que “les références à une société mère étrangère sont susceptibles d’entraîner un préjudice”. La filiale américaine de Teva est partie défenderesse dans cette affaire.

Teva a réfuté les allégations d’Humana selon lesquelles elle aurait conspiré avec d’autres laboratoires pharmaceutiques pour maintenir artificiellement élevés les prix de certains médicaments. Parmi ces médicaments figurent le myorelaxant baclofène et le propranolol, un antihypertenseur.

Humana, dont le siège se trouve à Louisville, dans le Kentucky, a refusé de commenter.

Les entreprises et autres parties à des procès demandent régulièrement aux juges de limiter les informations auxquelles les jurés ont accès pendant les procès, arguant que certains éléments de preuve pourraient influencer injustement le jury.

Teva a évoqué un récent sondage d’opinion selon lequel 60 % des Américains auraient une opinion négative d’Israël. Le laboratoire pharmaceutique a également cité les manifestations sur les campus universitaires américains contre Israël, ainsi que les actes de violence à l’encontre de personnes et d’institutions jugées affiliées à ce pays.

Dans un mémoire distinct , Humana a exhorté le tribunal à interdire aux défendeurs du laboratoire pharmaceutique de présenter “des arguments ou des éléments de preuve incendiaires concernant les compagnies d’assurance maladie en général,” y compris toute preuve de refus de remboursement.

Ce document faisait référence à la mort par balle, en 2024, de Brian Thompson, directeur général d’UnitedHealthcare. Le tireur présumé aurait, dans cette affaire, écrit le mot “deny” (refuser) sur une douille.