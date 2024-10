Teva : amende de 462 millions d'euros de Bruxelles pour activités anticoncurrentielles

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - La Commission européenne a infligé une amende de 462,6 millions d'euros à Teva pour avoir abusé de sa position dominante afin de retarder la concurrence à son médicament vedette pour le traitement de la sclérose en plaques, Copaxone. Bruxelles accuse le laboratoire israélien d’avoir artificiellement prolongé la protection du brevet du Copaxone et diffusé systématiquement des informations trompeuses sur un produit concurrent afin d'entraver son entrée sur le marché et son adoption.

