Tetra envisage un projet de magnésium dans l'Arkansas avec Magrathea, soutenu par le Pentagone
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ernest Scheyder

Tetra Technologies TTI.N a déclaré mardi qu'elle pourrait former une coentreprise avec la startup Magrathea, soutenue par le Pentagone, pour construire la seule raffinerie de magnésium des États-Unis et augmenter l'offre nationale d'un métal utilisé dans toute une série d'industries.

Les États-Unis ont perdu leur seule source de magnésium en 2022, lorsque la société privée U.S. Magnesium a cessé ses activités dans l'Utah pour des raisons environnementales. La Chine produit environ 95 % du magnésium mondial, qui est utilisé dans les alliages pour l'acier et l'aluminium dans les secteurs de l'aéronautique, de l'énergie et de la défense, selon l'U.S. Geological Survey.

La société texane Tetra a déclaré avoir signé un accord avec Magrathea pour étudier une coentreprise qui, si elle est créée, impliquerait l'ajout de la nouvelle technologie de production de magnésium de Magrathea au projet de Tetra concernant le brome et le lithium dans le Smackover, une formation géologique souterraine qui s'étend de la Floride au Texas, en passant par l'Arkansas.

Tetra vise à filtrer le brome, le lithium et le magnésium des saumures de Smackover avant de réinjecter le liquide salé dans le sol.

Tetra a déclaré avoir conclu un accord sur les conditions financières et juridiques avec Magrathea et passera les six prochains mois à tester sa technologie, qui élimine le magnésium de l'eau salée et utilise l'électricité pour le convertir en métal dans le cadre d'un processus qui devrait être plus propre que le processus traditionnel de raffinage du magnésium.

"Il s'agit d'une nouvelle technologie", a déclaré Brady Murphy, directeur général de Tetra. "Les scientifiques sont convaincus de son efficacité, mais nous devons démontrer qu'elle est applicable à un niveau commercial."

En septembre, Tetra a publié une étude montrant que les ressources en magnésium de Smackover s'élèvent à environ 2 millions de tonnes métriques.

Si la coentreprise est finalement signée, Magrathea devrait en contrôler 51 %, Tetra en détenant 49 %, ont indiqué les entreprises.

Brady Murphy a déclaré que la subvention de 28 millions de dollars accordée par le Pentagone à Magrathea l'année dernière était un vote de confiance dans la durabilité de la technologie de la startup.

La société Magrathea, basée à San Francisco et nommée d'après une planète fictive du livre "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy", a déclaré avoir choisi l'Arkansas pour faire la première démonstration de sa technologie en raison de l'intérêt de l'État pour la production de minerais critiques ."

"Plus que tout, il s'agit de construire dans un endroit où les gens veulent réellement construire des choses", a déclaré le directeur général de Magrathea, Alex Grant.

