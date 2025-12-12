 Aller au contenu principal
Tether offre à Exor 2,66 euros par action de la Juventus pour racheter le club de football italien, selon une source
12/12/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de cryptomonnaies Tether offre à Exor EXOR.AS 2,66 euros par action dans son offre pour acheter le club de football italien Juventus

JUVE.MI , a déclaré une source vendredi.

Ni Exor ni Tether n'étaient immédiatement disponibles pour un commentaire.

Valeurs associées

EXOR
71,800 EUR Euronext Amsterdam +0,35%
JUVENTUS F.C.
2,194 EUR MIL -0,90%
