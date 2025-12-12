information fournie par Reuters • 12/12/2025 à 23:06

Tether offre à Exor 2,66 euros par action de la Juventus pour racheter le club de football italien, selon une source

La société de cryptomonnaies Tether offre à Exor EXOR.AS 2,66 euros par action dans son offre pour acheter le club de football italien Juventus

JUVE.MI , a déclaré une source vendredi.

Ni Exor ni Tether n'étaient immédiatement disponibles pour un commentaire.