Le discours alarmiste d'Anthony Lopes sur la situation du FC Nantes
L’état d’urgence.
En s’inclinant sur la pelouse d’Angers (4-1), ce vendredi soir, le FC Nantes a enchaîné un troisième revers d’affilée et un septième match de rang sans connaître le goût de la victoire, la dernière remontant à fin octobre contre le Paris FC.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer