La belle astuce de Pierre Sage pour utiliser Jonathan Gradit pendant sa rééducation
information fournie par So Foot 12/12/2025 à 22:45

La belle astuce de Pierre Sage pour utiliser Jonathan Gradit pendant sa rééducation

La belle astuce de Pierre Sage pour utiliser Jonathan Gradit pendant sa rééducation

Tout est beau à Lens.

En s’imposant contre Nice ce week-end, les Sang et Or pourraient s’assurer de passer les fêtes sur le trône de la Ligue 1. Sur le terrain, tout roule ; en dehors, le club nordiste trouve aussi les moyens de faire les choses bien. En même temps, cela va de pair.…

CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
