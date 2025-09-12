Tether dévoile la stablecoin USAT pour renforcer sa présence sur le marché américain

Tether lancera la stablecoin USAT pour les résidents américains d'ici la fin de l'année

Bo Hines nommé directeur général de la nouvelle entreprise, vise une expansion significative aux États-Unis

L'USAT sera conforme à la loi GENIUS et sera émise par la Anchorage Digital Bank

Lasociété de cryptomonnaie Tether, créatrice du plus grand stablecoin au monde, prévoit de lancer un stablecoin basé aux États-Unis et conçu pour les résidents américains, appelé USAT, a déclaré vendredi la directrice générale de la société, Paolo Ardoino. L'ancien fonctionnaire de la Maison Blanche, Bo Hines, sera le directeur général de cette nouvelle entreprise, qui devrait être lancée d'ici la fin de l'année, a déclaré Paolo Ardoino lors d'une conférence de presse à New York.

Cette décision est le dernier signe en date de la volonté de Tether, qui est basé au Salvador, de renforcer sa présence aux États-Unis, où les sociétés de crypto-monnaies ont bénéficié de la position pro-crypto de Donald Trump .

"Je pense que c'est un moment très excitant parce que nous avons subi une forte pression de la part de concurrents qui veulent créer un environnement monopolistique aux États-Unis", a déclaré Paolo Ardoino. "Nous pensons que Tether est le meilleur produit sur le marché

La crypto-monnaie de Tether indexée sur le dollar, connue sous le nom d'USDT, a une capitalisation boursière de plus de 169 milliards de dollars, selon le fournisseur de données sur les crypto-monnaies CoinGecko.

En juillet, Donald Trump a signé une loi baptisée GENIUS Act visant à créer un régime réglementaire pour les stablecoins, une grande victoire pour les partisans des crypto-monnaies qui ont longtemps fait pression en faveur d'un tel cadre réglementaire afin d'obtenir une plus grande légitimité.

La nouvelle loi exige que les stablecoins soient garantis par des actifs liquides - tels que des dollars américains et des bons du Trésor à court terme - et que les émetteurs publient chaque mois la composition de leurs réserves.

USDT prévoit toujours de se conformer à la loi GENIUS et de rester un émetteur étranger de stablecoins, a déclaré Paolo Ardoino, ajoutant que la loi fournit un moyen pour les stablecoins étrangers de recevoir la réciprocité.

"Nous voulons que les gens sachent que Tether est là pour participer à l'économie américaine de manière importante", a déclaré Bo Hines, qui a été nommé conseiller stratégique de Tether en août après avoir quitté son poste de directeur exécutif du Conseil des conseillers du président sur les actifs numériques.

"Je pense que notre expansion sera exorbitante au cours des 12 à 24 prochains mois", a déclaré Bo Hines.

Paolo Ardoino a indiqué que l'USAT sera émis par la Anchorage Digital Bank, qui possède une charte de banque fiduciaire nationale auprès de l'Office of the Comptroller of the Currency (bureau du contrôleur de la monnaie) des États-Unis.

Anchorage sera l'un des actionnaires de la nouvelle entreprise, a précisé Paolo Ardoino, refusant de nommer les autres actionnaires. Cantor Fitzgerald servira de dépositaire et de négociant principal privilégié pour USAT, a indiqué Tether dans un communiqué de presse.

Le siège d'USAT sera situé à Charlotte, en Caroline du Nord, a précisé Bo Hines.

La décision de Tether intervient trois mois seulement après l'introduction en bourse de Circle CRCL.N , la société rivale de stablecoins, aux États-Unis, dans le cadre d'une introduction en bourse exceptionnelle qui a permis de lever plus d'un milliard de dollars. Les actions de Circle ont baissé de 5,8 %.

Tether a déclaré avoir acheté plus de 33,1 milliards de dollars de bons du Trésor américain en 2024, ce qui en fait le septième plus grand acheteur de dette publique américaine. Dans une note de recherche datant d'avril, les analystes de JP Morgan ont estimé que les émetteurs de stablecoins pourraient devenir le troisième plus grand acheteur de bons du Trésor dans les années à venir. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a encouragé les législateurs à adopter une législation visant à créer des règles fédérales pour les stablecoins, arguant que cela pourrait conduire à une augmentation de la demande pour la dette du gouvernement américain.

La société a accepté de publier des rapports trimestriels sur les réserves dans le cadre d'un accord conclu en 2021 avec le bureau du procureur général de New York, qui a accusé Tether et sa société sœur Bitfinex d'avoir mélangé des fonds de clients et d'entreprises pour dissimuler 850 millions de dollars qui ont disparu.

Le Wall Street Journal a rapporté l'année dernière que les autorités américaines enquêtaient sur des violations potentielles par la société de crypto-monnaie des sanctions ou des règles de lutte contre le blanchiment d'argent, mais Paolo Ardoino a déclaré qu'il n'avait pas vu d'indication que Tether faisait l'objet d'une enquête.