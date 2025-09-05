Tesla versera à Musk 1 trillion de dollars si l'entreprise atteint certains objectifs ambitieux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conseil d'administration de Tesla

TSLA.O a proposé un nouveau plan de rémunération pour le PDG Elon Musk, d'une valeur d'environ 1 trillion de dollars , à condition d'atteindre certains objectifs ambitieux.

Le plan proposé, qui serait le plus important de l'histoire de l'entreprise s'il était approuvé, souligne le pari de Tesla sur M. Musk pour diriger sa transformation de constructeur automobile en puissance technologique.

Le plan devrait être lié à des objectifs de performance ambitieux, notamment la croissance des produits pilotés par l'IA et des systèmes autonomes.

Le conseil d'administration de Tesla a approuvé plus tôt cette année un plan de rémunération provisoire pour le PDG Elon Musk, d'une valeur d'environ 29 milliards de dollars en actions restreintes, destiné à le maintenir à la barre à partir de 2030, alors que l'entreprise pivote vers une stratégie axée sur l'IA.