CAC 40
7 705,99
+0,09%
Tesla versera à Musk 1 trillion de dollars si l'entreprise atteint certains objectifs ambitieux
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 12:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture du paragraphe 1, ajout du contexte)

Le conseil d'administration de Tesla

TSLA.O a proposé un nouveau plan de rémunération pour le PDG Elon Musk, d'une valeur d'environ 1 trillion de dollars , à condition d'atteindre certains objectifs ambitieux.

Le plan proposé, qui serait le plus important de l'histoire de l'entreprise s'il était approuvé, souligne le pari de Tesla sur M. Musk pour diriger sa transformation de constructeur automobile en puissance technologique.

Le plan devrait être lié à des objectifs de performance ambitieux, notamment la croissance des produits pilotés par l'IA et des systèmes autonomes.

Le conseil d'administration de Tesla a approuvé plus tôt cette année un plan de rémunération provisoire pour le PDG Elon Musk, d'une valeur d'environ 29 milliards de dollars en actions restreintes, destiné à le maintenir à la barre à partir de 2030, alors que l'entreprise pivote vers une stratégie axée sur l'IA.

Elon Musk
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
338,5300 USD NASDAQ +1,33%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

