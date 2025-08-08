Tesla va rationaliser son travail de conception de puces d'IA, selon M. Musk

Bloomberg News affirme que l'équipe du superordinateur Dojo est en train d'être dissoute

M. Musk estime qu'il n'est pas judicieux de diviser les ressources entre les puces d'IA

Selon M. Musk, l'accent est mis sur les puces Tesla AI5, AI6 et les suivantes

Tesla va rationaliser ses recherches sur les puces d'IA pour se concentrer sur le développement de puces d'inférence utilisées pour exécuter des modèles d'IA et prendre des décisions en temps réel, a déclaré le directeur général M. Elon Musk, après qu'un média a rapporté qu'il avait ordonné la fermeture de l'équipe interne du supercalculateur Dojo.

Bloomberg News a cité jeudi des personnes familières avec le sujet, affirmant que M. Musk avait ordonné le démantèlement de l'équipe Dojo, le chef d'équipe M. Peter Bannon quittant l'entreprise.

Tesla TSLA.O n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Le supercalculateur Dojo a été conçu autour de puces d'entraînement personnalisées pour traiter d'énormes quantités de données et de vidéos provenant des véhicules électriques Tesla afin d'entraîner le logiciel de conduite autonome du constructeur automobile.

"Il n'est pas logique que Tesla divise ses ressources et mette à l'échelle deux conceptions de puces d'IA très différentes", a déclaré M. Musk dans un message X jeudi en fin de journée.

"Les puces Tesla AI5, AI6 et suivantes seront excellentes pour l'inférence et au moins assez bonnes pour la formation. Tous les efforts sont concentrés sur cela", a-t-il déclaré, sans mentionner directement Dojo.

Les analystes de Morgan Stanley, dirigés par Adam Jonas, ont évalué le superordinateur Dojo à 500 milliards de dollars en 2023, estimant qu'il ouvrait un nouveau marché pour le constructeur automobile au-delà des ventes de voitures, de la même manière que l'unité "cloud" d'Amazon augmente les bénéfices de l'entreprise de commerce électronique.

"Dojo est le principal accélérateur à l'intersection du matériel et du logiciel", a déclaré la société de courtage le 4 août. M. Jonas n'a pas immédiatement répondu à une question visant à savoir si ce dernier développement nuirait à l'évaluation de Tesla.

Les entreprises technologiques conçoivent de plus en plus de puces personnalisées pour réduire la latence, la puissance et les coûts, tout en se regroupant autour d'un nombre réduit d'architectures.

Tesla s'est restructurée au cours de l'année écoulée, le cours de son action s'effondrant à mesure que les ventes de ses véhicules électriques étaient affectées par la concurrence croissante et par la réaction des consommateurs européens, en particulier, face aux opinions politiques de M. Musk.

L'entreprise a connu de nombreux départs de cadres et a supprimé des milliers d'emplois. Elle s'est réorientée vers la technologie de conduite autonome et la robotique basées sur l'IA, M. Musk poursuivant une stratégie d'intégration à travers son empire technologique.

M. Musk a déclaré que les puces AI5 de prochaine génération seraient produites à la fin de 2026 et a annoncé le mois dernier un accord de 16,5 milliards de dollars pour s'approvisionner en puces AI6 auprès de Samsung Electronics

005930.KS , sans fournir de calendrier de production.

Il a déclaré que les futures puces d'inférence d'IA, y compris AI6, seraient déployées dans les véhicules à conduite autonome et ses robots humanoïdes Optimus, bien qu'il ait noté que la puissance de calcul substantielle pourrait permettre des applications d'IA plus larges.

L'équipe Dojo a récemment perdu une vingtaine d'employés au profit de la nouvelle société DensityAI, et les employés restants ont été réaffectés à d'autres projets de centres de données et de calcul au sein de Tesla, selon le rapport de Bloomberg.