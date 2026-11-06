Tesla va progressivement arrêter la production du Cybertruck vers mi-2027, annonce Musk

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Tesla va progressivement mettre fin à la production du Cybertruck, pick-up à la ligne futuriste dont la vente a débuté fin 2023, pour faire de la place au Cybercab, véhicule destiné aux services de robotaxi, a annoncé vendredi Elon Musk, patron du constructeur américain.

"Tesla va réduire progressivement la production du Cybertruck à Gigafactory Texas (usine géante, NDLR) vers le milieu de l'année prochaine pour faire la place à la hausse de la production du Cybercab", a posté le multimilliardaire conservateur sur X, réseau social qui lui appartient également.

Le spécialiste des véhicules électriques avait présenté le Cybertruck lors d'une soirée en grandes pompes en décembre 2023 au siège du groupe à Austin (Texas).

"Je pense que c'est notre meilleur produit", avait alors lancé Elon Musk, "l'objet le plus exceptionnel sur la route. Le futur va enfin ressembler au futur."

"C'est mieux qu'un pick-up et mieux qu'une voiture de sport, réunis en un", avait-il décrit, vantant les performances du véhicule.

Tirs à la mitraillette sur les portes sans occasionner de trou, traction d'un engin de chantier ou d'un réacteur de fusée, course remportée face à une Porsche 911, Elon Musk avait donné dans le grand spectacle.

Il avait anticipé une production de 250.000 exemplaires en 2025, et évoqué un carnet de commandes dépassant à l'époque le million.

Tesla n'a jamais donné de chiffres de production ni de vente du Cybertruck.

Mais un rappel opéré en mars 2025 par l'agence américaine de sécurité routière (NHTSA) avait concerné la totalité des Cybertrucks et ainsi donné une indication: 46.096 exemplaires, entre le 13 novembre 2023 et le 27 février 2025.

Ce rappel portait sur le risque de chute de panneaux de carrosserie à cause d'une défaillance de la colle utilisée.

Elon Musk n'a pas précisé vendredi si le pick-up serait fabriqué dans une autre de ses usines - en Allemagne ou en Chine, par exemple - mais en réponse à un tweet qui parlait de "fin d'une époque", il a répondu: "C'est vrai. Mais la flotte du Cybertruck va être là pendant longtemps".

Il a justifié cet arrêt de la production par l'essor du Cybercab, véhicule conçu spécifiquement pour opérer en robotaxi et lancé début septembre dans les rues d'Austin. Il vient d'être mis à disposition également à Dallas.

Mais, au premier jour de son lancement, la NHTSA a ouvert une enquête pour déterminer si le véhicule respectait les normes fédérales.

Le Cybercab est un véhicule à la silhouette d'un coupé et à la carrosserie dorée, dépourvu de volant, de pédales et de rétroviseurs, et équipé de portières papillon. Son coffre peut contenir jusqu'à deux valises de soute et deux valises cabine. Il peut transporter deux personnes.