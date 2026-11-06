Tesla va mettre fin à la production du Cybertruck après des années de faibles ventes sur quelques marchés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* “La production est réduite afin de libérer des capacités pour le Cybercab, qui vient d’être lancé”, déclare Musk

* Ce modèle a fait l'objet de rappels à répétition, de problèmes de qualité et de multiples révisions de prix

* Sa conception en acier inoxydable a compliqué son homologation en Europe, freinant ainsi la demande à l’étranger

(Refonte complète de l'article avec les commentaires d'analystes et des informations de fond sur le Cybertruck)

par Ananya Palyekar, Akanksha Khushi et Nick Carey

Tesla TSLA.O va réduire progressivement la production du Cybertruck dans sa gigafactory du Texas vers le milieu de l’année 2027, a déclaré vendredi le directeur général Elon Musk, après des années de ventes chancelantes pour ce modèle futuriste autrefois présenté comme un concurrent des pick-up traditionnels, mais qui n’a finalement été commercialisé que sur une poignée de marchés en raison de son design massif et anguleux.

Musk a déclaré dans un message publié sur X que cette réduction de la production permettrait au constructeur automobile de s'adapter à l'augmentation de la production de son modèle Cybercab récemment lancé, que le milliardaire a placé au cœur des ambitions de Tesla en matière de robotaxis.

Bien qu’il ne soit pas encore clair si la production du Cybertruck sera transférée vers un autre site ou complètement arrêtée, l’usine d’Austin est le seul site Tesla connu à être équipé pour fabriquer les composants spécialisés de ce modèle.

En réponse à un utilisateur sur X, Musk a qualifié le Cybertruck de “meilleur véhicule jamais fabriqué par Tesla” et cette réduction progressive de la production de “fin d’une époque”.

Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters envoyée en dehors des heures de bureau habituelles.

Le constructeur américain de véhicules électriques n’a commencé à livrer le Cybertruck à ses clients qu’à la fin de l’année 2023. Selon Kelley Blue Book, l’entreprise n’a vendu que 20.237 Cybertrucks aux États-Unisl’année dernière, soit une baisse de 48% par rapport aux 38.965 unités vendues en 2024. Avant le lancement de ce pick-up, Musk avait prévu des ventes annuelles de 250.000 unités.

“Cela n’a aucun sens de poursuivre ce projet alors qu’il n’atteint pas ses objectifs”, a déclaré Andy Palmer, ancien directeur général d’Aston Martin. “Tout professionnel rationnel du secteur automobile dirait la même chose.”

“Ce ne sera sans doute qu’une erreur d’arrondi dans le bilan de Tesla, mais les statistiques parlent d’elles-mêmes.”

“LE CYBERTRUCK NE DÉCOLLERA PAS, IL NE PEUT PAS DÉCOLLER”

Dès son dévoilement en 2019, le Cybertruck a constitué un choix controversé pour Musk. Son design anguleux a été tourné en dérision par les puristes du pick-up et les experts en sécurité avaient prédit qu’il serait difficile d’obtenir l’autorisation de le commercialiser sur des marchés clés comme l’Europe.

L’événement de présentation lui-même a été entaché lorsque Musk a tenté de prouver, à l’aide d’une masse, que ses vitres étaient incassables — pour finalement laisser d’énormes fissures sur deux d’entre elles.

Lors du lancement officiel du Cybertruck en 2023, Musk l’avait présenté comme un concurrent futuriste des pick-up de General Motors GM.N et de Ford F.N , déclarant: “Enfin, l’avenir ressemblera à l’avenir”.

Mais le véhicule a eu du mal à répondre à ces attentes.

Felipe Munoz, analyste automobile, a déclaré que bien que le Cybertruck ait été qualifié d’échec en raison de ses faibles ventes, les pick-ups électriques de Ford et d’autres constructeurs ont également connu un échec sur le marché américain.

“Tous ont échoué face à la concurrence, car les pick-ups électriques ne sont pas populaires aux États-Unis”, a déclaré Munoz.

Mais le design aux arêtes vives en acier inoxydable du Cybertruck a limité ses perspectives sur des marchés comme l’Europe, où les véhicules électriques sont plus populaires. L’homologation réglementaire était impossible en Europe en raison des règles concernant les chocs avec les piétons.

“Partout où il existe une réglementation en matière de collision qui prend en compte l’impact sur les piétons, le Cybertruck ne pourra pas être commercialisé”, a déclaré Palmer , ancien directeur général d’Aston Martin .

LE NOUVEAU PARI DE MUSK

Le Cybercab, doté de portes papillon et dépourvu de volant, de pédales et de rétroviseurs, est l’un des paris majeurs de Musk dans sa volonté de transformer Tesla en une entreprise spécialisée dans l’IA et la robotique, plutôt qu’en un simple constructeur automobile.

Musk a déclaré qu’il le considérait comme le principal modèle autonome de Tesla, destiné à alimenter un réseau mondial de robotaxis.

Après des années de retards dans la réalisation des objectifs de Musk en matière de conduite autonome, Tesla a commencé en septembre à proposer des trajets payants à Austin, grâce à une petite flotte de Cybercabs. Cependant, le constructeur automobile doit encore répondre aux questions de l’agence américaine de sécurité automobile (NHTSA) visant à déterminer s’il a correctement procédé à l’autocertification du Cybercab afin de démontrer sa conformité aux normes fédérales de sécurité des véhicules à moteur.

“Le Cybertruck était une incroyable plateforme de développement technologique et il perdure à travers le Cybercab”, a déclaré Wes Morrill, ingénieur en chef du Cybertruck, sur X.